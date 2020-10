La défense d’El Ghazi réclame la présence de Bouteflika

Lors de procès de madame maya, la défense de l’ancien ministre Mohamed El Ghazi, également inculpé, a demandé la présence de l’ancien président déchu Abdelaziz Bouteflika. indiquant que leur client n’a fait « qu’exécuter à le lettre les instructions de l’ancien président », les avocats de Mohamed El Ghazi on jugé nécessaire, la présence d’Abdelaziz Bouteflika à le barre ». Selon eux, il constitue « la boite noire » de cette affaire, selon ce qu’a rapporté le quotidien arabophone Echourok. Lors de son plaidoyer Me Salim Hadjouti a déclaré à l’adresse de juge que : « que l’affaire a commencé sur les instructions de l’ancien président de la République algérienne à l’ancien ministre, Mohamed El-Ghazi, par l’intermédiaire de son conseiller personnel, Mohamed Rougab… ». Ce qui a « entrainé les deux ministres Zaalan et Ghazi et le général Abdelghani Hamel et le reste des accusés en prison ». « Vous devez amener Bouteflika pour lever le voile sur le mystère de l’affaire », a souligné l’avocat, en ajoutant que « si nous voulons vraiment réaliser le projet de la nouvelle Algérie, il faut commencer par la justice et concrétiser la vérité, et à partir de là, nous demandons que notre client soit acquitté de toutes les charges retenues contre lui ».