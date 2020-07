La date du procès Khaled Drareni fixée

Le procès du journaliste Khaled Drareni, incarcéré depuis fin mars dernier, a été fixé au 03 août au tribunal de Sidi M’hamed d’Alger, a annoncé, hier, le Comité national pour la libération des détenus (CNLD). Pour rappel, Khaled Drareni a été placé sous mandat de dépôt le dimanche 29 Mars après son arrestation le jeudi 26 mars, il a été placé auparavant sous contrôle judiciaire le 10 mars après son arrestation lors de la marche du 7 Mars à Alger, mais le 29 mars dernier, le tribunal de Sidi M’hamed a annulé la procédure du contrôle judiciaire et l’a mis sous mandat de dépôt. De leur part, Samir Belarbi et Slimane Hamitouche, remis en liberté provisoire le 02 juillet dernier et sous contrôles judiciaires, seront jugés également le 03 août.