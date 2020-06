La date du congrès extraordinaire du FFS fixée

Reporté en raison de l’épidémie du Covid19, le congrès extraordinaire du FFS aura lieu les 09 et 10 juillet à l’Hôtel Mazafran (Zéralda), selon un communiqué du parti signé par son premier secrétaire Hakim Belahcel. Les services administratifs de la wilaya d’Alger ont donné leur accord à la tenue du congrès, précise le texte. « Le premier secrétaire national du FFS et la CPCN (Commission de préparation du congrès national) ne ménageront aucun effort pour réunir les meilleures conditions d’organisation d’un congrès national rassembleur et faire de cet événement une grande victoire pour le parti et le pays », a-t-on ajouté. Rendez-vous décisif pour le parti, ce congrès s’efforcera de transcender la grave crise qui le secoue depuis plusieurs mois. En plus des questions liées aux statuts, l’orientation politique a également suscité des divergences au sein du plus vieux parti d’opposition.