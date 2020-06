La corruption au cœur du football algérien ?

Le football en Algérie, n'est une question de sport et passion, seulement, mais également une question de busines, scandales financiers et coups bas, la corruption qui empoisonne le football et la guerre sans merci des clans ou tout est permis pour descendre en flammes les uns les autres, et l’affaire de l’enregistrement sonore de l’ES Sétif en est la preuve vivante que le foot Algérien est malade ! La corruption a atteint tous les échelons du football algérien, des joueurs en activité, des arbitres et des dirigeants. Rappelons qu’en septembre 2018, la chaine BBC avait diffusé une enquête avec des témoins anonymes décrivant la corruption qui « ronge » le football algérien.

Selon des informations collectées par la BBC, il existe une "liste des tarifs" quasi officielle.

Ces tarifs ont été approuvés par toutes les parties concernées et varient selon que les sujets à corrompre sont des joueurs ou des dirigeants. Les tarifs tiennent comptent également du contexte et de l'importance du match. Selon les informations récoltées un arbitre corrompu peut prétendre à un cachet de 100 millions de cts, alors que truquer un match pour obtenir un résultat nul peut coûter deux fois plus cher... il est possible même d'acheter le titre ou d'échapper à la relégation.

La corruption ne se limite pas aux deux premières divisions, car même les matchs des petites catégories sont parfois confrontés à la triche. La fédération du football algérien, la FAF, avait mené une campagne de lutte contre la corruption en mettant en place une commission de contrôle des finances des ligues professionnelles et de la FAF même, mais cette commission n’a pas pu gagner la bataille contre la corruption. Avril 2019, Abdel basset Zaïm, le président de l’USM Annaba avait déclaré ouvertement sur la chaine de télévision Ennahar que des matchs ont été combinés, en touchant des joueurs adverses et des arbitres. Zaïm, avait accusé certains supporters de clubs, d’avoir combiné les deux derniers matchs face à l’USM Harrach et le WA Tlemcen. Mais le dernier scandale du patron de l’ES Sétif soupçonné de matches arrangés, placé avant-hier en détention préventive, démontre que le fléau de la corruption est au cœur de la crise des clubs de football algérien qui crient au déficit à la veille de chaque saison !