La ‘’clémence’’ des prix aura-t-elle lieu ?

A deux semaines du Ramadhan, ce mois sacré censé être celui de la ‘’rahma’’ et de piété, que tous les musulmans, et en particulier les Algériens attendent avec impatience et surtout avec un peu de ‘’clémence’’ de la part de ces commerçants décidés à les faire ‘’saigner à blanc’’ dés ses premiers jours, la flambée des prix s’installe déjà et a tendance a régner en reine sur certains produits alimentaires. Encore une fois, le Ramadhan 2017 semble se caractériser par l’anarchie et la désorganisation du marché et les uniques victimes de cette prévisible spéculation sur les prix seront la grande majorité des ménages dont les revenus sont si bas. Quant à la lutte contre les pratiques spéculatives et la flambée des prix, le ministère du commerce parait prévoir un dispositif ‘’anti-flambée’’ et semble décidé a son tour de les combattre et affirme déjà que "toutes les mesures ont été prises pour bien accueillir le mois sacré", tout en appelant les citoyens à éviter le gaspillage durant ce mois. Parmi les toutes nouvelles mesures, le ministre souligne l'inauguration de marchés mobiles à travers les différentes wilayas du pays, à raison de 2 à 3 marchés par wilaya, et croit damner ces pratiques si nuisibles aux ménages. Le nouveau ministre du commerce, M. Djellab déclare également que les prix bas des produits disponibles au niveau de ces marchés, qui entreront en service 4 jours avant le début du mois sacré, permettront de faire baisser les prix, d'autant que le mois de Ramadhan connaitra cette année une abondance de légumes et fruits. Il mentionne la mobilisation de 8.000 agents d'inspection et de contrôle qui seront présents au niveau des marchés, et veilleront à la bonne régulation des circuits commerciaux. En dernier, ces mesures si louables et si attendues pourront-elles offrir la ‘’clémence ‘’ des prix si rêvée !