La chloroquine, remède miracle, selon un infectiologue américain

Le médecin Stephen Smith est convaincu de l'utilité de la chloroquine. Pas un seul de ses patients sous ce traitement n’a dû être intubé, a-t-il vanté à la télévision américaine. C’est « le début de la fin de la pandémie. Je suis très sérieux ». Le médecin Stephen Smith vantait encore hier sur la chaîne de télévision Fox News l’efficacité de l’antibiotique composé d’hydroxychloroquine et d’azithromycin. La première molécule intéresse de nombreux chercheurs car elle pourrait traiter le Covid-19, mais elle n'est pas sans risque. Aussi, fait-elle polémique à l'heure actuelle. Mais selon Stephen Smith, 72 de ses patients atteints du Covid-19 ont pris cet antibiotique pendant au moins cinq jours et aucun n’a eu à être intubé par la suite. « D’après les recherches de mes fils Léon et Hunter, les chances que ça arrive sont de 0,00-quelque chose » affirme-t-il, avant d’ajouter « c’est ridiculement bas ». Malgré le manque de preuves de l’efficacité de la chloroquine sur les patients atteints du Covid-19, la Food and Drug Administration a récemment autorisé l’utilisation de plusieurs médicaments comme l’hydroxychloroquine aux États-Unis. Le docteur Smith pense d’ailleurs que sa méthode, et le traitement qu'il a administré peuvent rejoindre les recherches effectuées par Didier Raoult, professeur français qui prône la chloroquine comme solution au Covid-19. Il faudra cependant encore davantage de recherches pour mettre au point un remède contre ce coronavirus qui a fait 57 232 morts dans le monde selon l’OMS. Selon les autorités de plusieurs pays et la communauté scientifique, un vaccin contre le Covid-19 ne sera pas disponible avant 2021.Le président américain fonde de grands espoirs dans deux traitements, mais ils ne seront délivrés qu’à l’hôpital. Controversé en France, autorisé aux Etats-Unis. Le régulateur du médicament américain (FDA) a accepté l’usage de la chloroquine, ce médicament utilisé pour soigner le paludisme, mais seulement à l’hôpital, rapporte 20 Minutes. Alors que le nombre de cas grandit outre-Atlantique, désormais plus grand foyer de l’épidémie au monde, Donald Trump fonde de grands espoirs dans la chloroquine et l’hydroxychloroquine. Fin mars, le président américain était d’ailleurs très confiant, rappelle France 24. « Il y a de grandes chances que cela puisse avoir un énorme impact. Ce serait un don du ciel si ça marchait », déclarait-il. Cependant, la FDA a décidé d’encadrer son utilisation, puisque la chloroquine ne sera prescrite que par des médecins « aux patients adolescents et adultes hospitalisés atteints du Covid-19, de manière adaptée, quand un essai clinique n’est pas disponible ou faisable ».