La chasse d’Ouyahia ou du gaspi ?

Depuis la naissance de son petit bébé moustachu aujourd’hui ayant atteint l’âge de maturité, Ouyahia semble avoir bien gagné le troisième âge ces derniers temps. A la vue de sa moustache, de ses cheveux imprégnés de grisaille, de sa monotonie politique et politicienne, l’homme qui a pris du poids, n’est plus cet inédit homme d’autrefois, aux mains propres, au verbe énarque. Aujourd’hui, il dit vrai et correct. Ce qui est une preuve de sagesse, de discernement, d’entendement et d’intellection pour notre chef de gouvernement qui ne peut certainement pas se tromper, lui qui est le chef, en nous jetant à la figure la réalité du temps perdu, celui du gaspillage, de la déprédation, des concerts de Majda Roumi, des importations de vers de terre, le foie de pintade, le whiskas pour les chats, les lingettes de leurs moustaches, entre autres factures de consommation de centaines de milliards de dollars. Le chef, averti et sage comme une image, dit vrai. Et ce n’est pas maintenant qu’il tire l’alarme. C’est grave mentir et de nier alors que le monsieur nous prévient depuis déjà longtemps sur le danger du yaourt. Si les autres importent tout et rien, il faut bien se rendre à l’évidence qu’en vieillissant, il faut bien diminuer les sucreries, les friandises et les gourmandises. Si les autres peuvent se réincarner dans les hôpitaux de France, le visa n’est pas accordé comme l’on distribue des couffins de filet social. En vrai chef, Ouyahia que les Algériens ne comprennent pas bien, n’est pas un ogre, ni une goule. Dire la vérité ne plait pas toujours, c’est connu. Et chez-nous, l’on préfère euphémiser que d’appeler un chat par son nom. Si-Ahmed n’est pas responsable du manège national, ni de celui de Biskra. Il est algérien comme tous les Algériens qui acceptent leur travail à défaut de pouvoir travailler, quand le problème de la ressource humaine, elle aussi, n’est pas utilisée de manière non rationnelle, ou est recrutée à mauvais escient.