La chaine TV de Tahkout n’est pas finie

Au moment où certains affirment que la chaîne Numidia Tv est finie, la chaîne appartenant à l’homme d’Affaires Mahiedine Tahkout continue de fonctionner normalement et prépare un programme audiovisuel pharaonique en prévision de la Coupe d’Afrique des nations 2019: « CAN Club ». L’émission préparée par le responsable des sports de la chaîne Riad Belkhedim et animé par Mohamed Boukhamia sera diffusée chaque soir en direct de Hamadi, sur un décor arrangé par Sofiane Dani. Un plateau de rêve sera présent chaque soir le programme de cette émission qui commentera les matchs de la CAN et analysera les matchs de l’équipe nationale. Pour la première émission, des invités prestigieux seront sur le plateau de Numidia Tv: Gaouaoui, Matmour et Bouguera.