La chaîne Al Jazeera critique le choix du RCD

La proposition du RCD demandant l’enseignement des matières scientifiques en français, n’est pas du goût de l’antenne algérienne de la chaîne Al Jazeera, qui ne semble pas appréciée cette suggestion, rapporte une source médiatique. En effet, ayant diffusé une vidéo intitulée «le RCD veut un enseignement francophone ! », le 30 août dernier sur sa page Facebook, l’antenne algérienne de la chaîne, Al Jazeera a critiqué le choix du RCD (Rassemblement pour la Culture et la Démocratie) qui soutient l’enseignement francophone en Algérie, et dont la première partie des textes qui défilaient dans ladite vidéo est « Le RCD propose d’utiliser la langue française pour enseigner trois matières essentielles; notamment les sciences, les mathématiques et la technologie», a écrit Al Jazeera, selon la même source.