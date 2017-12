La carte professionnelle désormais obligatoire

Une carte professionnelle nationale est désormais obligatoire pour les fonctionnaires algériens, selon le Décret exécutif signé le 4 décembre passé fixant les caractéristiques de la carte professionnelle de fonctionnaire et les conditions de son utilisation. En effet, “l’autorité, ayant pouvoir de nomination et/ou de gestion administrative, délivre à tout fonctionnaire une carte professionnelle mentionnant son identité et sa qualité professionnelle”. “L’attribution de la carte professionnelle, doit être consignée dans l’ordre chronologique de délivrance, sur un registre coté et paraphé à chaque feuillet, ouvert par l’autorité ayant pouvoir de nomination et de gestion administrative, concernée.”