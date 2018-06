La bureaucratie, le fléau ‘’imbattable’’

C’est si triste qu’un ministre du gouvernement reconnait et avoue que la bureaucratie ronge encore le département des hydrocarbures, un secteur si sensible et qui semble encore être à la merci de ce mal qui le mine et tend à le paralyser. Combien de discours la population algérienne n’a-t-elle pas entendu depuis, sur le combat contre la corruption, la bureaucratie dévalorisant le couple intelligence/travail sur lequel doit reposer tout développement fiable et donc d’asseoir un Etat de droit ? Pour le moment c'est le statut quo et l’aveu du ministre de l’énergie que le fléau existe encore et qu’il va continue de la combattre. Ce rêve de ce ministre et si cher à tous les Algériens sera t-il réalisé un jour ? Il ne peut plus s’agir de créer ces commissions sans lendemain puisque l’Algérie avait déjà un observatoire de lutte contre la corruption qui n’a jamais fonctionné. La bureaucratie reste une véritable camisole qui enferme toujours tout potentiel investisseur dans ses méandres, elle demeure également un poison qui envenime la société algérienne à tous les niveaux et endommage, directement et par ricochet, son économie à telle enseigne que tout effort de développement devient infructueux et relève de l’impossible. Ce fléau, hérité du système colonial, fait obstacle à toute initiative économique et décourage manifestement les investisseurs algériens comme étrangers. De surcroît, la bureaucratie constitue la source principale d’alimentation par excellence de la corruption. Force est de constater que la bureaucratie porte atteinte à l’ordre public et va donc à l’encontre de l’intérêt supérieur de la nation. L’urgence commande qu’il faut se pencher sérieusement, sur cette question en menant une réflexion profonde sur la possibilité de mise en place d’un cadre juridique adéquat visant à purifier notre société de cette tumeur maline qu’est la bureaucratie.