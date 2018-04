La bataille du logement est-elle gagnée ?

Malgré la chute des prix du pétrole et du gaz, l’Algérie continue de soutenir ses programmes sociaux dans des domaines-clés tels que le logement, qui enregistre d’un plan quinquennal à l’autre, de nouvelles réalisations qui se chiffrent en milliers d’unités de logements, distribués à travers le territoire national. La construction de nouveaux logements est devenue un enjeu prioritaire pour les pouvoirs publics, car la demande, sans cesse croissante, a fini par dépasser systématiquement l’offre depuis plusieurs années, mais depuis, la bataille engagée de par les multiples formules d’accès au logement public, semble rattraper le déficit en matière de logement. Cette pénurie de logements sociaux, estimée à 720. 000 unités, parait s’accentué sous le poids de plusieurs facteurs qui y contribuent, notamment par une population, toujours en expansion. La stratégie adoptée et les efforts déployés en ce sens, visent a mettre un terme définitif, et tendent vers la satisfaction totale de la demande exprimée, qui se solde par la distribution de milliers de logements, tous types confondus. La dernière annonce du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, M. Abdelwahid Temmar, portant sur la prochaine livraison de 50.000 unités de logement ‘’AADL’’, ne fait et ne fera de réconforter davantage les demandeurs de logement, et ne peut être considérée que, comme un pas de plus de cette longue bataille du logement, appelée a être gagnée incessamment.