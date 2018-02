La barbe de l’entrepreneur de la maison de l’imam…

Comment peut-on être classé juste avant l’avant-dernier pays le plus corrompu au monde et disposer de habous pour appeler les fidèles à la prière ? Comment peut-on être plus dégueulasse que la gélatine du halouf et se contenter juste d’une ablution ? Comment peut-on être en bas du classement, loin de la Tunisie et le Maroc, et se prévaloir pour une contrée meilleure que la Suède ? Comment peut-on faire payer le citoyen un café au préposé de l’administration pour l’obtention d’un droit et jouer devant ses citoyens les chastes vierges effarouchées ? Et comment peut-on en dépit de toute cette mythomanie nationale, continuer l’organisation de tourisme religieux, sauf respect aux pieux, pour aller laver ses os à Mekka avec l’argent sale ? Il est vrai que le commun se demande parfois tout comme l’autre caricaturiste algérien s’il y a lieu de payer l’Arabie Saoudite ou de virer directement à Trump. Mais à y penser sérieusement, profondément, l’on peut se rendre à l’évidence que argent mal acquis ne profite jamais, lorsque la réalité démontre noir sur blanc la montée en flèche de cette barbe qui pousse de plus bel au bout des faciès de plus en plus d’entrepreneurs, alors que leurs édifices, bâtiments et travaux publics sont ce qu’ils sont par toute cette tricherie tous azimuts qui regorge de visu. Même les mosquées d’Allah et ses logements d’astreinte ne sont pas épargnés. L’exemple de ce logement de fonction devant être accordé quelque part dans la wilaya de Mostaganem à un imam, mais qui finalement est appelé aujourd’hui à être démoli en raison de tous les distinctifs de tricherie le caractérisant. Et dire que l’entrepreneur, si Lhaj, tel qu’il aime à se faire appeler, se rend 5 fois par jour à la maison de Dieu pour l’on ne sait quelle raison. Celle de se racheter et demander pardon quant à ses péchés économiques par exemple ? Pas sûr, tant que l’administration lui accorde encore grâce et absolution. Chose est sure, il faut comprendre que les affaires sont les affaires, et la cohabitation de la barbe, pas de la souna de Rassoul Allah (qsssl), mais celle de voyez-vous je suis un pieux, a toujours cohabité avec l’administration, son Etat et ses affaires.