La Turquie supprime le visa pour certaines catégories d’Algériens

Certaines catégories de ressortissants algériens ne sont plus tenues de demander un visa d’entrée en Turquie. Une décision qui intervient quatre mois, jour pour jour, après un durcissement des procédures. Selon plusieurs médias qui citent le journal officiel de la « Türkiye Cumhuriyeti », les Algériens âgés de moins de 15 ans et de plus de 65 ans, détenteurs de passeports ordinaires, peuvent effectuer des courts séjours (90 jours) en Turquie sans demander le visa. Les mêmes sources précisent que la décision, parue ce vendredi 27 décembre, porte la signature du président Recep Tayyip Erdoğan. Fin aout, la Turquie a annulé la délivrance des visas électroniques pour les jeunes algériens entre 18 et 35 ans.