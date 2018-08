La Mise au point du DG de Nestlé Algérie :

Par votre publication en date du 26/08/2018 journal Réflexion, vous avez expressément mentionné eau de source ‘Nestlé’, comme étant contaminée et vous avez même mis en évidence une photo illustrant un fardeau produit par Nestlé, le tout en insinuant que l’eau de Source commercialisée par Nestlé, provenait de la source de Sidi El Kebir, citée par la presse et le communiqué du Ministère de la Santé. Nous tenons par présente à vous demander expressément de publier la présente mise en point, pour dénoncer le contenu erroné de votre article et des informations farfelues et infondées, et susceptibles de nuire sérieusement à l’image de marque de notre prestigieuse Marque. L’eau de Source produite par Nestle waters Algérie, est d’abord extraite de la source Taberkachent, qui de surcroît se trouve à plus de 50 km de celle cité dans la presse. Aussi l’usine Nestle size à BLIDA, est certifié et le procédé d’embouteillage et de contrôle sont à la pointe de la technologie. Un travail de presse proprement réalisé ne devrait communiquer que des informations vérifiées et correctes avant toute publication.