La Mercedes S 65 et les oligarques de Mosta

Moul firma a passé toute la journée d’hier à apprendre l’allemand ! Déstabilisé par les coups de téléphone et des e-mails de partout, de France, de Tizi Ouzou, de Tiaret pour le féliciter, Moul Firma, s’est retrouvé face à un dossier lourd d’un oligarque mostaganemois contenant des documents en langue allemande. Alors qu’il est, sous le choc, fragilisé par le poids du dossier, voulant renoncer à cette aventure dangereuse qui n’en finit pas, il vient de recevoir un autre appel. Heureusement, son ami d’Alger l’appelle pour l’informer que tous les billets de Moul firma sont lus et suivis par des hauts responsables à Alger, et que son nom est cité en haut lieu. Un encouragement de valeur qui a redonné l’espoir à Moul Firma pour continuer sa mission, tant qu’il y a des responsables honnêtes qui le suivent. Bien dans sa peau, Moul firma, rappelle son ami pour partager ensemble leurs idées autour de certains dossiers délicats ! Ainsi son ami, l’informe au sujet des deux oligarques de Mostaganem, qui sont jusqu’à ce jour dans l’anonymat loin du Menjdal : ‘’Il y a deux sortes d’argent et deux sortes d’industriels, Il y a celui qui encaisse l’argent des marchés publics pour le blanchir en Allemagne et en Afrique avec le yuan chinois, et celui qui bouffe l’argent des banques au nom de plusieurs sociétés fictives !’’Explique, l’ami de Moul Firma. ‘’Le premier, un repris de justice de Relizane qui a escroqué un homme d’affaires est accueilli à Mostaganem en jogging déchiré, devient milliardaire et chef de plusieurs usines, biens immobiliers et une Mercedes S65 de 250 mille euros pour madame. Il est détenteur de comptes bancaires en Allemagne, en Afrique et en Chine avec la protection du feu colonel de la DRS Khaled et la grâce des Kouninef et Ouyahia. Alors que le deuxième, un pauvre illettré de Mostaganem, propulsé par un ancien colonel limogé de la DRS et la baraka d’Amar Ghoul, devient archi milliardaire, à la tête de 7 sociétés fantômes, qui lui ont servi pour obtenir des crédits faramineux au niveau de toutes les banques même celles de Khalifa et union banque, aujourd’hui, député, endetté de plus 800 milliards, intouchable ! ‘’ Dénonce, l’ami de Moul firma. Mais, il n’y a pas que deux, s’interroge Moul Firma, avant d’ajouter : mon ami a oublié le député du cadenas, qui s’est accaparé de 750 m2 avec la complicité de l’ancien directeur des domaines de Mostaganem actuellement directeur à Relizane, Martèle Moul Firma. Ce directeur, qui a servi la famille du raïs, et les milliardaires, il n’est pas à l’abri, car il est cité dans tous les scandales du foncier de Mostaganem et particulièrement dans le dossier des concessions des biens de l’Etat, AZ, Sonic, Bata, station Benmansour et les 38000 m2 de servitudes d'utilité publique de la route de sidi Adjel, transformées en magasins et salle de fête de Fliti (affaire Tahrat). Mostaganem, pour Moul firma, a toujours été victime de ses enfants qui se disputent pour des miettes et se pointent des doigts les uns les autres pour un rien, tandis que les autres se remplissent les poches et se partagent le foncier et les biens immobiliers. Les haddads, les kouninefs les ouyahias et les tahkouts existent à Mostaganem, mais sous d’autres noms, mais ils n’ont jamais été inquiétés parce que Mostaganem, wilaya 27 (makla ou rguad), et ses enfants élus, députés société civile et autres sont les premiers à défendre ces indéfendables si quelqu’un ose leur dire non ! Et l’exemple d’un maire musulman qui se selfie dans un cimetière juif, nettoie le cimetière chrétien et néglige le cimetière de ses ancêtres et la preuve que Mostaganem est une veuve à la recherche d’un bon époux ‘’Fhal’’ (un maire pour la défendre) !