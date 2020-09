La Grande Mosquée a couté 898 millions de Dollars

Le coût final de la construction de la Grande mosquée d’Alger s’est élevé à 898 millions de dollars, a annoncé le ministre des finances, Aymen Benabderrahmane, dans un entretien accordé à la Radio algérienne. En effet, selon M. Aymen Benabderrahmane, le coût final de la Grande Mosquée d’Alger s’est élevé à 898 millions de dollars, et non à 2 milliards de dollars, comme cela avait été annoncé auparavant par la China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). Ainsi la mosquée qui s’étale sur une superficie de 400 000 mètres, possède un gigantesque minaret, le plus haut du monde, avec 265 mètres de hauteur. Celui-ci fera aussi office d’une grande tour de 37 étages, où les visiteurs pourront y contempler la baie d’Alger. L’accès au minaret sera payant et au sommet l’usage d’un télescope sera à 20 dinars. le directeur de l’Agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazair (ANARGEMA), Badr Eddine Deffous, avait annoncé que l’édifice sera équipé de caméras de surveillance et d’un bâtiment de contrôle sécuritaire, composé d’un poste de police et de la protection civile. Plusieurs voies et moyens d’accès mènent à la grande mosquée d’Alger. On pourra y accéder en automobile, en autobus ainsi que par train (deux gares ferroviaires : El Harrach et Caroubier). Le tramway d’Alger et le métro permettent également d’accéder à cette mosquée. Cependant, l’ANARGEMA avait décidé de renforcer l’accès à la mosquée en construisant deux ponts qui y mènent directement. Cette mission avait été confiée à l’entreprise algérienne du secteur du bâtiment et des travaux publics Cosider. Badr Eddine Deffous a déclaré que le chantier avait été remis à Cosider. Par ailleurs, le directeur de cette agence a annoncé que le parking de la mosquée sera payant. Enfin, Badr Eddine Deffous a déclaré, à Ennahar Online, que « la grande mosquée d’Alger a besoin de plusieurs centaines de personnes pour sa gestion. De ce fait, l’ANARGEMA procédera prochainement au recrutement de 600 personnes ». La grande mosquée fera également appel à une société de gestion et une entreprise de nettoyage.