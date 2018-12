La France va-t-elle revivre un 2ème Mai 68 ?

Quand les peuples sont opprimés, leur éducation et leurs valeurs morales disparaissent. La France qui est soit disant le pays de la Déclaration des droits de l’homme est la première à l’enfrei ndre. A travers son histoire, les exemples ne manquent pas à savoir qu’à travers ses colonies et l’Algérie est le parfait exemple du siècle d’avoir vécu sous le joug du colonialisme que le peuple algérien a subi et qui fut spolié de toutes ses richesses matérielles et intellectuelles et donc de tous ses droits. De tous les chefs d’Etat que l’Hexagone a connu, la France et son peuple ont voulu rajeunir leur classe politique en choisissant le président de la République le plus jeune des républiques précédentes aux idées soit disant nouvelles pouvant changer la France en la personne de M. Macron croyant à des changements radicaux sur la vie sociale du peuple français suivant les différentes promesses faites par ce nouveau président qui leur a promis des châteaux en Espagne et monts et merveilles et voilà qu’une grande partie pour ne pas dire la majorité des français toutes catégories confondues voient que leurs droits ont été bafoués. Compte tenu du creuset humain ou melting pot dont est composée la société française et des différentes politiques obsolètes et non conformes aux réalités tant économique, politique, social et culturel mises en place ne répondant pas favorablement à leurs aspirations car ce dernier a failli à sa mission en ne concrétisant aucune de ses promesses durant sa campagne . Devant une telle situation, du fait que ne pouvant créer un monde meilleur aux français et c’est la goutte qui a fait déborder le vase entrainant presque un début de soulèvement populaire orchestrait par les gilets jaunes qui pourrait entrainer la grogne sociale de tout un peuple et surtout avec la recrudescence du terrorisme où des attentats sont perpétrés chaque année en augmentant. Le plus grave dans tout cela, c’est de voir que le président Macron va vers une fuite en avant et en se dérobant, ne pouvant pas maitriser la situation charge son ministre de l’intérieur pour faire face à la situation qui prévaut en France et qui pourrait entrainer à une grave crise politique nous rappelant Mai 1968. La France pourrait elle revivre un 2ème autre Mai 68 et est- elle vraiment sécurisée ?