La France suspend la délivrance des visas pour les Algériens

Les Centres de visas, VFS Global et TLS Contact, qui gèrent les demandes de visa pour la France seront fermés à partir du 25 décembre prochain, a-t-on annoncé hier. A l’ambassade de France, on précise que les Centres de visas resteront fermés jusqu’à nouvel ordre, expliquant que la raison de cet arrêt de délivrance de visas est liée à de nouvelles procédures financières qui devront entrer en vigueur en 2020. La date de la réouverture de ces Centres sera annoncée ultérieurement, a-t-on ajouté. Le visa français Schengen est sans aucun doute l’un des visas les plus célèbres au monde et l’un des plus intéressants à avoir. Tous les demandeurs de visa Schengen qui déposent une demande de visa à partir du premier lundi de février 2020 seront soumis au nouveau code des visas Schengen. Les demandeurs seront tout d’abord affectés par le nouveau code de visa au niveau des frais de visa. Les demandeurs qui payaient auparavant 60 euros par visa devront désormais payer 80 euros (15000 dinars algériens), tandis que ceux qui devaient payer 35 euros par visa devront désormais payer 40 euros. Cela comprend les enfants et d’autres catégories qui ont été accordés avec l’avantage de payer des frais d’amant. Les enfants de 0 à 6 ans restent exonérés des frais de visa. Le nouveau code introduit également un mécanisme qui examine si les frais de visa doivent changer ou rester les mêmes tous les trois ans. Certains des pays coopérant avec l’UE en matière de réadmission de migrants clandestins peuvent également bénéficier d’une réduction des frais de visa. L’assurance voyage reste obligatoire pour les demandeurs de visa Schengen, malgré les tentatives de la rendre facultative. En fait, le nouveau code souligne l’importance d’avoir une assurance Schengen lors de la demande de visa. Quant aux voyageurs demandant un visa à entrées multiples, ils devront prouver qu’ils sont en possession d’une assurance médicale de voyage adéquate et valide couvrant la période de leur première visite prévue. À cet égard, même le nouveau formulaire de demande de visa établi par l’UE comporte à la fin une déclaration indiquant que « je suis conscient de la nécessité d’avoir une assurance médicale de voyage adéquate pour mon premier séjour et pour toute visite ultérieure sur le territoire des États membres ».