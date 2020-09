La France se plaint de la longévité des retraités algériens

Un parlementaire français a soulevé la question de l’existence d’un grand nombre de retraités algériens âgés, qui ont plus de 100 ans, considérant que ce nombre est inacceptable et remettant en cause les certificats de vie délivrés par les autorités algériennes. José Evrard, député à l’Assemblée nationale française a mis l’accent sur le caractère « intriguant » du nombre des retraités algériens, percevant leur pensions à partir de France, et qui sont centenaires (âgés de 100 ans et plus) selon le Echorouk. Il a, en effet, souligné qu’il existe des actes frauduleux de retraités algériens qui ont atteint l’âge de cent ans et plus. Leur nombre est important, s’est étonné le député. Et ils bénéficient toujours des retraites françaises, a-t-il ajouté.