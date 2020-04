La ''Fondation Zidane'' fait don de matériel médical à l’Algérie

La ’’Fondation Zinedine Zidane’’ a fait don d’un lot de matériel médical au profit des hôpitaux de la région, a annoncé, jeudi, la cellule de communication de la wilaya de Bejaia. Il s’agit, selon la même source, de cinq kits de réanimation, de moniteurs et de pousses- seringue. En effet, «Lors d’un entretien téléphonique avec Monsieur Smail Zidane, père de Zinedine Zidane, qui est chargé de gérer cette fondation, Monsieur le wali a exprimé sa reconnaissance envers cette fondation, il a présenté ses vifs remerciements pour M. Smail au nom de toute la population ,des élus et des cadres de la wilaya de Bejaia pour cette généreuse contribution», écrit, par ailleurs, la même source Il convient de rappeler que la ‘’Fondation Zinedine Zidane’’ a été créée en 2010 par l’ancien international français, Zinedine Zidane, avec comme but a pour but de venir en aide aux populations pauvres d’Algérie.