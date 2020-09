La Fondation Matoub Lounes este en justice Noureddine Khettal

La fondation Matoub Lounes a déposé une plainte contre le facebooker Noureddine Khettal. Ce dernier est accusé « d’atteinte à la mémoire de Matoub Lounes, de diffamation et d’incitation à la haine raciale ». Les atteintes à la mémoire du chanteur Matoub Lounes par le journaliste Nourredine Khettal, ont fait réagir la famille du chanteur et la fondation portant son nom. En effet, dans un communiqué rendu public ce 20 septembre; la Fondation Matoub Lounes a annoncé avoir déposé une plainte contre le journaliste controversé, Noureddine Khettal. « Nous informons l’opinion publique qu’une plainte est déposée au tribunal de Tizi-Ouzou par un collectif d’avocats représentant la famille et la Fondation Matoub aux motifs suivants : atteinte à la mémoire de Lounes Matoub, incitation à la haine raciale, diffamation et accusations mensongères. »; annonce le communiqué signé par le bureau exécutif de la Fondation.