La Famille Ewing à Ouréah

De passage à Ouréah, juste à quelques centaines de mètres de la station d’essence, Moul firma, qui roulait à une vitesse réduite, pour éviter d’être flasher par le radar, aperçut à sa droite, un grande maison en vert au milieu d’un grand ranch, clôturé et construit sur un terrain agricole enfoui par les broussailles et caché par les arbres. Surpris par cette atteinte flagrante au patrimoine agricole et forestier, Moul firma, arrête sa Mazda, pour contempler de prés, cette nouvelle demeure de la famille’’ Ewing’’ de la famille Dallas, qui vient de camper au grand complet sur cette merveilleuse terre , donnant façade à la mer en plein zone touristique. Effectivement, ‘’ J.R’’, lui aussi est là puisque une autre nouvelle bâtisse vient longer le ranch de la famille ‘’Ewing’’. Voulant obtenir plus d’informations sur ces nouvelles bâtisses construites sur une terre agricole, Moul firma se renseigna auprès d’un ami. Ainsi, il s’agit d’une construction illicite appartenant à un particulier qui fut bloqué du temps de l’ex-wali Ouadah, et qui a été mise en demeure par la ‘’sub’’ de Hassi Mamèche pour la construction d’une clôture haute, car les normes de la bâtisse en dur qui, selon la loi, ne devait pas dépasser pas les 80m2 /1ha personne n’a bougé le doigt, en voyant le monsieur propriétaire on ne sait pas comment a construit en dur une hauteur supérieure dépassant le 300m2. Ce très beau château, équipé d’énergie solaire et cameras longeant la forêt et les terres agricoles, a laissé Moul firma perplexe, et il n’a pas trouvé de mots pour conclure son aventure que de prier pour les pauvres familles de Hchem !