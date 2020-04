La FAF récolte plus d’un million d’euros de dons

Le compte spécial d’aide et de solidarité ouvert par la fédération Algérienne de Football (FAF) de Zetchi , dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du coronavirus, a engrangé plus d’un million d’euros de dons, selon son responsable de la communication, Salah-Bey Aboud. S’exprimant sur les ondes la radio nationale, vendredi, le chargé de communication, a précisé que «Le montant a dépassé un million d’euros. Cela a été possible grâce à la contribution de tout le monde, y compris les Ligues régionales. Pour les clubs professionnels, ils ont cédé leur quote-part des droits TV», a-t-il fait savoir.