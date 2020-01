La FAF gravement accusée !

Le président de la JS Saoura (Béchar), Mohamed Zerouati a violemment critiqué les responsables de la Fédération lors de son passage sur les ondes de la radio nationale. Comme à son habitude le responsable algérien n’a pas mâché ses mots pour critiquer les décisions arbitrales. « Je demande aux responsables ainsi qu’à ceux qui détiennent les clés des coulisses du football algérien de lever leurs mains définitivement de la JS Saoura. Ces derniers veulent détruire l’équipe avec les nombreuses fautes arbitrales que l’on subit », a déclaré le premier responsable de la JSS. Toujours concernant les erreurs d’arbitrage, le président du club de Saoura a expliqué : « On nous a retiré un but valable (face au CRB, ndlr) et on nous a refusé de nombreux penaltys valables. Des responsables au sein de la Fédération algérienne de football, présidée par Zetchi font pression sur les arbitres pour nous sanctionner durant les matchs. ». Mohamed Zerouati a aussi indiqué, le président de la FAF ainsi que les responsables de l’instance fédérale refusent de répondre à ses appels et que son équipe ne dispose pas des aides que reçoivent les autres équipes.