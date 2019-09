La FAF fait appel à Scotland Yard

Depuis plus de vingt ans, la violence dans les stades n’a cessé de prendre de l’ampleur au point de devenir un fléau quasi impossible à endiguer malgré les différentes mesures décidées par les autorités et les instances footballistiques qui se sont avérées inefficaces. La fédération algérienne de football voudrait cette année profiter de l’effet de la consécration en Coupe d’Afrique des Nations pour lancer de grands chantiers dans la sphère du football algérien. La violence dans les stades fait évidemment partie des chantiers auxquels voudrait s’atteler l’équipe fédérale présidée par Kheireddine Zetchi. C’est, donc, dans ce sens qu’une délégation de la police anglaise a été reçue hier au siège de la fédération algérienne de football, à Dely Brahim. « Le siège de la Fédération algérienne de football (FAF), à Dely Ibrahim, a abrité, mercredi 04 septembre 2019, une réunion avec des représentants de la Metropolitan Police Service Britannique, en l’occurrence M.M. Matthew ASHMEAD, Anthony DELANO, Tom OUTHWAITE et Frederick WILLS, qui étaient accompagnés de Mme Sonia MOUSSAOUI de l’ambassade de Grande Bretagne à Alger. » a annoncé la FAF à travers un communiqué publié sur son site officiel. Des représentants du ministère de l’intérieur, de la DGSN et du commandement de la gendarmerie nationale ont également pris part à cette réunion. La FAF voudrait, ainsi, profiter du savoir faire anglais en matière de lutte contre les violences dans les stades. Le savoir faire des Anglais dans ce registre est sans doute le plus reconnu à travers le monde. L’Angleterre a pu venir à bout de ce phénomène à travers des mesures drastiques et une sérieuse étude des causes du fléau qui a coûté la vie à des centaines de supporters partout en Grande Bretagne.