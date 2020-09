La FAF charge Cherif Mellal

La FAF, via un communiqué de son BF, n’a pas ménagé le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal, accusé par l’instance, régulant le monde du foot en Algérie, de mépris à l’égard de l’autorité qu’il, de l’avis de la même source, défie continuellement. Selon, le document, la Fédération ne compte pas rester les bras croisés. En effet, le Bureau Fédéral (BF) de la Fédération algérienne de football (FAF) s’est réuni le mardi 08 septembre 2020, et de cette réunion sort un communiqué « hostile » à Cherif Mellal, président de l’un des plus grands clubs de foot en Algérie, la JSK en l’occurrence. « Les agissements du dirigeant » ont fait l’objet de sévères condamnations par ledit Bureau. Ainsi, le BF « a tenu à dénoncer énergiquement le comportement ; et les attaques verbales du Président suspendu de la JS Kabylie ». D’après toujours la même source, celui-ci « ne rate aucune occasion pour dénigrer ses membres ; et défier toutes les instances du football et même les autorités publiques ». Le bureau fédéral désigne Mellal ; comme provocateur et insultant. « Ne se contentant pas de décider unilatéralement d’entamer les entraînements de son équipe ; faisant fi des décisions de l’État algérien […] ce dirigeant n’a cessé d’avoir une attitude provocatrice et insultante ».