La Direction du PT crie à la manipulation !

La diffusion d’un communiqué portant le cachet du «groupe parlementaire du PT» et relayé par de nombreux médias se félicitant des résultats de l’élection présidentielle, a fait réagir vigoureusement la Direction du parti de Louisa Hanoune qui crie à la manipulation. En effet, dans un communiqué rendu public lundi, le secrétariat permanent du bureau politique rappelle que le Parti des ¨travailleurs a décidé «souverainement» lors des réunions de son Bureau politique et Comité central, sous la présidence de la secrétaire générale du Parti, Madame Louisa Hanoune, la démission définitive de son groupe parlementaire de l’APN à partir du 28 mars 2019. De ce fait, lit-on «le PT n’a plus aucune forme de représentation à l’intérieur de l’Assemblée populaire nationale». Le Secrétariat permanent de ce parti dénonce les «agissements de ce prétendu groupe parlementaire du PT avec la complicité du président de l’APN», qualifiant le procédé de «minable opération qui ne trompe personne car les positions du PT sont connues de tous ».