La Dengue sévit en France

Les deux maladies ne s'attrapent pas de la même manière, le coronavirus par transmission humaine, la dengue par piqûre de moustique tigre - mais leurs signes cliniques "sont proches" (toux, fièvre, maux de tête), et elles ont en commun de mettre sous tension les services de santé. Touchés comme la France hexagonale par le covid-19, plusieurs territoires ultramarins, notamment ceux de l'océan Indien, subissent en même temps une forte épidémie de dengue, qui remplit également les hôpitaux et fait des victimes. Début avril, le Conseil scientifique du gouvernement a souligné la "prise en charge compliquée des malades fébriles" en Outre-mer, avec "la recrudescence de la dengue". C'est à Mayotte en France qu'elle fait pour l'instant le plus de ravages avec 12 décès depuis le début de l'année selon l'ARS. L'épidémie de dengue y sévit depuis 2018, où 8 décès avaient été enregistrés. "Les bonnes habitudes de destruction des gites larvaires de moustiques de la période chikungunya avaient été oubliées", relève le docteur Chièze. Le confinement lié au coronavirus n'a pas contribué à réduire le nombre de cas de dengue, note-t-il, même si les actions de démoustication, un temps interrompues, ont repris. Les dépistages Covid-19 ont paradoxalement contribué à "une meilleure connaissance des cas de dengue", et à un plus grand nombre d'hospitalisations pour cette maladie, souligne-t-il. La dengue touche aussi la Guyane, où elle est "en stade épidémique dans le secteur de Kourou et du Maroni et en stade pré-épidémique dans le secteur de Cayenne et dans le littoral Ouest", selon l'ARS, qui juge qu'une "épidémie sur l’ensemble de la région se profile pour les semaines à venir".