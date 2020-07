La Cour suprême s’apprête à boucler 26 dossiers de corruption

La Cour suprême s’apprête à boucler 26 nouveaux dossiers de corruption avant qu’ils ne soient transférés aux tribunaux de première instance, a-t-on appris hier d’une source médiatique citant une source judiciaire. Ces dossiers concernent des affaires liées à d’anciens hauts responsables de l’Etat, d’ex-ministres et de walis. Ainsi, selon la même source, 26 dossiers font encore l’objet d’enquêtes par les conseillers-enquêteurs de la Cour suprême. Ces dossiers seront renvoyés aux tribunaux de première instance à partir du mois de septembre prochain. Ils concernent plusieurs hauts responsables de l’Etat ainsi que des ministres et walis, à l’instar des deux ex-chefs du gouvernement, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, déjà condamnés dans plusieurs affaires. D’autres anciens ministres sont concernés par ces affaires. Il s’agit, notamment, de Chakib Khelil en fuite à l’étranger. Il est poursuivi dans l’affaire “SNC Lavalin”. Noureddine Boutarfa, ancien ministre de l’Énergie et président directeur général de Sonelgaz, Hamid Temmar, ancien ministre de l’Industrie et de la Promotion des Investissements, et Mohamed Benmeradi, ancien ministre du Commerce, sont aussi impliqués dans ces affaires.