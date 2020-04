La Cour suprême refuse de libérer Ould Abbès et Barkat

La Cour suprême a refusé de remettre en liberté les deux anciens ministres de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, poursuivis dans des affaires de corruption, dont les faits remontent à la période où ils étaient respectivement la tête de ce département. En effet, selon le média Echorouk, qui cite certaines sources, la chambre d’accusation près la Cour suprême a appuyé la décision du conseiller instructeur près ladite instance rapports d’expertise à l’appui, accablant Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat dont plusieurs chefs d’accusation sont retenus à leur encontre. Le premier a hérité du portefeuille de la Solidarité nationale entre 2001 – 2003 tandis que le second avait lui-aussi occupé ce même poste de 2010 à 2013. Les deux détenus sont poursuivis, faut-il le rappeler, pour dilapidation de deniers publics, conclusion de marchés en violation de la législation en vigueur, abus de fonction et faux en écriture publique ». Djamel Ould Abbès est soupçonné d’avoir octroyé, selon des enquêtes menées dans le cadre de cette affaire, des dizaines de milliards entre 2001 et 2003 à des associations et des organisations non gouvernementales (ONG) qu’il a créées ou il présidait sous sa casquette de ministre de Solidarité nationale. Impliqué également dans l’affaire des bus, Saïd Barkat qui a débloqué une enveloppe de 2000 milliards de centimes au profit de l’association « paix et solidarité » que présidait Djamel Ould Abbès pour l’achat des bus de transport scolaire dits « Bus de solidarité ».