La Cour de Boumerdès confirme la condamnation de Hamel

La chambre pénale près la cour de Boumerdès a confirmé, dimanche, le verdict du tribunal de première instance concernant le procès de l’ancien DGSN Abdelghani Hamel ainsi que les verdicts les autres accusés dans le même affaire. En effet, le principal mis en cause a été donc condamné en appel à 12 ans de prison ferme, son fils Chafik et l’ancien chef de sûreté de la wilaya de Tipasa Salim Djaydjay à 3 ans de prison ferme. Hamel et son fils on été accusés de détournement de 1400 m3 de foncier agricole au niveau de la wilaya de Tipasa, en usant d’influence et avec la complicité de l’ancien chef de sûreté de la wilaya de Tipasa Salim Djaydjay.