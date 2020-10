La Cour de Blida confirme le verdict contre Hamel et Berrachedi

La Cour de Blida a confirmé, dimanche la condamnation de l’ancien directeur général de la sûreté nationale, Abdelghani Hamel, et l’ancien chef de la sûreté de wilaya d’Alger, Noureddine Berrachdi, à une peine de quatre ans de prison ferme et à une amende de 100.000 da chacun. Pour rappel, le tribunal de Blida a condamné, le 26 juin dernier, l’ancien directeur général de la sûreté nationale, Abdelghani Hamel, et l’ancien chef de la sûreté de wilaya d’Alger, Noureddine Berrachdi, à une peine de quatre années de prison ferme, assortie d’une amende de 1000 000 da chacun dans une affaire d’«abus de fonction».