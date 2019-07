La Cour Suprême reçoit le dossier d’Abdelkader Kadi

L’ancien wali de Tipaza, Abdelkader Kadi, ainsi que trois anciens walis ont été entendus jeudi par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed. Ce vendredi, le tribunal de Sidi M’hamed a indiqué officiellement que le dossier de ces quatre prévenus a été transféré à la Cour suprême pour prendre les mesures adéquates à leur égard. Les anciens walis ont été auditionnés pour une affaire «d’octroi d’indus avantages à Abdelghani Hamel et sa famille ». En date du 29 février 2016, le wali de Tipasa, Abdelkader Kadi, avait affecté une assiette foncière agricole de 14 000 m2, située dans la commune de Douaouda à l’Eurl HCH Algérie, appartenant aux enfants de Hamel. La direction des services des Domaines conteste ces affectations et saisit la chambre administrative pour les faire annuler. Plus d’une année après, les arrêtés d’attribution signés par Abdelkader Kadi sont annulés, alors qu’un nouveau wali, Moussa Ghellaï, est déjà en poste depuis neuf mois.