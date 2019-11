LYCEE ZERROUKI (MOSTAGANEM) : Organisation d’une journée de sensibilisation sur le fléau de la drogue

La sureté de wilaya continue ses actions de lutte contre la drogue dans le milieu scolaire. Elle a organisé, à cet effet, au niveau du lycée de Zerouki, une journée de sensibilisation sur le fléau de la drogue et la consommation des psychotropes, avec la participation de spécialistes, à l’image de psychologues, de médecins de l'hôpital psychiatrique et ceux du centre de toxicomanie, en plus des représentants de la sureté de wilaya . Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme annuel où des journées de sensibilisation similaires seront organisées à travers les établissements d'enseignement des différentes communes du territoire de la wilaya. Il y’a lieu de rappeler que cette initiative a débuté cette année au niveau du lycée « Mohamed Khemisti », avant d'être programmée au niveau du lycée de « Zerouki», où plusieurs statistiques et des chiffres impressionnants ont révélé les quantités de drogues saisies par les services de sureté de wilaya, ainsi que les personnes impliquées dans le trafic , commercialisation et consommation de différents types de drogues et de psychotropes, tout en mettent en évidence la gravité de la consommation de ce poison et les effets futurs sur les toxicomanes alors que les membres présents ont saisi cette occasion afin de donner des conseils et des recommandations psychologiques, sociales, religieuses, culturelles et médicales. À la fin de cet événement, un débat a été ouvert où les élèves ont posé plusieurs questions et effectué plusieurs interventions pour mieux comprendre comment lutter contre ce grave danger qui guette la société.