LYCEE MOHAMED KHEMISTI DE MOSTAGANEM : De nouveaux enseignants en formation

La direction de l’éducation de la wilaya de Mostaganem organise depuis le début de cette semaine qui coïncide avec les vacances d’hiver , une session de formation au profit des nouveaux enseignants et ceux de la liste additive appelés récemment des trois paliers de l’enseignement (primaire, moyen et secondaire), à travers 3 centres de formation dont le lycée du 5 juillet , et le lycée Ahmed Boumehdi réservés pour les enseignants du primaire , en plus du lycée Benzaza de Kharouba réservé pour les enseignants du cycle moyen et secondaire. Cette formation s’étale du 17/12 au 04/01 pour les titulaires d’une licence, et du 23/12 jusqu’au 04/01 pour les titulaires d’un master ou d’ingéniorat autrement dit, 72 heures sur un programme annuel de 190 heures. Au cours de ce stage de formation, ces nouveaux enseignants actualiseront et approfondiront leurs connaissances pédagogiques dans les différentes matières scolaires prévues pour les trois paliers à savoir : Approche de la formation par les compétences en mettant l’accent sur les critères de la pratique de classe , simulation à partir de situations de pratique en classe permettant l’intégration d’acquis au cours de la formation pour un bon développement des compétences, utiliser une pédagogie de formation basée sur la participation et l’interaction pour leur permettre d’améliorer leurs compétences professionnelles et la maitrise dans la gestion des groupes pédagogiques, mettre les stagiaires dans des situations pédagogiques réelles pour les aider à établir des outils pédagogiques à mobiliser dans les pratiques professionnelles, développement de l’esprit d’innovation par le biais d’activités diverses pour leur permettre de s’investir dans l’auto-formation et les encourager à avoir le sens de l’initiative et de la créativité, fournir les conditions d’évaluation du degré de la réalisation des objectifs et l’efficacité . Quant à l’encadrement, il est assuré par plusieurs encadreurs entre inspecteurs et enseignants formateurs.