LYCEE ‘’COLONEL OTHMANE’’ D’AIN TURCK : Des accusations de bulletins de notes retouchés

Les enseignants du lycée colonel Othmane du chef-lieu de la daïra de Ain Turck ont accusé la directrice du lycée d'avoir falsifié le procès verbal de présence, mais aussi les bulletins de notes de bon nombre d'élèves qui ont été retouchés par cette dernière afin qu’ils (les élèves) puissent intégrer les filières pour lesquelles ils ont porté leurs choix. A cet effet, une commission de la direction de l'éducation nationale d'Oran à été dépêchée sur les lieux pour enquêter sur ces graves dépassements, dont ont été victimes des enseignants du lycée le colonel Othmane, après que la directrice du lycée en question a falsifié le PV de présence des enseignants durant l’opération d’orientation relative aux élèves qui ont été admis en classes supérieures, après les délibérations des conseils de classes en fin de l’année scolaire. Selon les enseignants qui dénoncent cet état de fait après avoir repris leur travail, un certain nombre d’élèves ont été orientés dans des filières qui n’étaient pas mentionnées sur leurs listes de vœux en raison de leurs faibles résultats scolaires dans les matières principales spécifiques à la filière, dont celles de techniques mathématiques, sciences naturelles et les sciences exactes. « Leurs bulletins de notes ont été retouchés par la directrice afin que ces élèves puissent rejoindre les filières sur lesquelles ils ont porté leur choix » disent les enseignants. Face à cette situation, les enseignants se disent choqués et indignés par de telles pratiques, en voyant leurs signatures portées sur les PV, après qu’ils aient quittés les conseils de classes. Un moment qui aurait profité à la directrice pour falsifier les notes de quelques élèves. Un rapport détaillé a été établi par les enseignants du lycée ‘’colonel Othmane’’ et adressé à la direction de l’éduction de la wilaya d’Oran. Pour l’heure aucune réponse n’a été donnée par leur tutelle.