LYCEE "CHEBAIKI ABDELKADER" DE K'SAR-CHELLALA (TIARET) : Les professeurs observent un arrêt de cours

Lensemble des professeurs du lycée "Chebaiki Abdelkader", à la ville de K'sar-Chellala, à quelque 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont observé un arrêt de cours, apprend-on auprès de sources généralement bien informées qui ajoutent que le mobile de cette forme de contestation serait lié aux changements d'horaires. Une revendication des professeurs qui n'a pas encore été honorée et plus particulièrement, après que le lycée ait bénéficié d'un quota consistant de professeurs tout à signaler, qu'auparavant ces professeurs contestataires ont dénoncé la répartition des horaires et aussi le sureffectif des classes menaçant de hausser le ton, au cas où les réticences et les hésitations des responsables de l’éducation, seraient le cas. Ces contestataires ont revu en hausse le seuil des revendications, en dénonçant l’état de certains équipements qui ne répondent aucunement à un effectif dépassant les 900 élèves, précisent nos sources qui ajoutent que d'autres lycées dans la ville de K'sar-Chellala, en sont à un effectif de prés de 300 et ce 2 poids 2 mesures, dans les normes de répartition parait être un mobile incitant à d'autres formes de contestation qui s'amplifient eu égard aux réticences accélérées des responsables de l’éducation qui s'identifient comme démissionnaires.