LUTTE CONTRE LES STUPEFIANTS : Près de 20 000 actions de sensibilisation en 2019 et début 2020

Les services de la Sûreté nationale ont mené en 2019 et au cours des trois premiers mois de l'année en cours, près de 20.000 actions de sensibilisation aux dangers des stupéfiants, a indiqué le chef de Service central de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants à la Direction de la Police judiciaire, le commissaire divisionnaire de police, Djamel Guessoum. Présentant dimanche lors de son passage à l'émission "Fi El Samim" le bilan des actions de sensibilisation aux dangers des stupéfiants, M. Guessoum a fait état de l'enregistrement de "19.690 actions de sensibilisation de proximité en 2019 et au cours des trois premiers mois de 2020, dont 4.323 actions couvertes par différents médias et sites de réseaux sociaux. Il s'agit, a-t-il ajouté, de cours et des conférences de sensibilisation, des journées d'études et d'information, des forums et des rencontres, outre l'orientation et l'accompagnement psychologique pour les toxicomanes. Menées en coordination avec les partenaires sécuritaires et les acteurs de la société civile, ces actions s'inscrivent dans le cadre du plan global de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), selon la stratégie nationale de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie et conformément aux lois de la République et aux conventions internationales.