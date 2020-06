LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORETS A MOSTAGANEM : Réunion de concertation entre la protection civile et la Conservation des forêts

Une réunion de coordination s'est tenue au siège de la Direction de la protection civile à Mostaganem, entre les deux services de la protection civile et de la conservation des forêts, a-t-on appris du service de la communication de la protection civile qui a indiqué que cette séance de travail et de coordination a été dirigée à conjointement par le directeur de la protection civile et le conservateur des forêts de la wilaya de Mostaganem, la réunion a été suivie par des cadres des deux côtés. Au cours de la réunion, l'expérience des deux secteurs dans le domaine des incendies de forêt a été présentée avec l'appui de données statistiques et de photos d’incendies, dans le milieu forestier, au cours des trois dernières années. Les résultats obtenus ont été présentés et les deux parties les ont discutés à travers une discussion totalement transparente , notamment les obstacles et les difficultés auxquels sont confrontés les agents des deux secteurs, lors des opérations de lutte contre l'incendie. A l'issue de cette rencontre bipartite, les représentants des deux secteurs ont convenu, en outre ,de rechercher un appui et une collaboration élargie à d’autres organismes afin de pouvoir surmonter les difficultés et préserver ainsi le patrimoine forestier. Il a également été entendu de prendre un certain nombre de mesures, dans un avenir immédiat, de renforçant le niveau de coordination entre les deux secteurs et de le hisser à un niveau plus haut, a précisé la même source.