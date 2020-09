LUTTE CONTRE LES GANGS DE RUES A BLIDA : Arrestation de 59 personnes depuis le début de l’année

Quelque 59 individus ont été arrêtés par les services de la sûreté de Blida, depuis le début de cette année à la fin août dernier, pour leur implication dans des guerres de gangs de rues, a indiqué, lundi, un communiqué de la cellule d’information et des relations générales de ce corps sécuritaire. Selon le document, les services de la sûreté de wilaya ont réalisé plusieurs descentes, durant la période indiquée, dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment le phénomène des gangs de rues, qui a proliféré dernièrement au niveau de plusieurs quartiers de la wilaya, en constituant un danger pour la sécurité des biens et des personnes. Ces opérations ont abouti, selon la même source, à l’arrestation de 59 individus impliqués dans 11 affaires de guerres de gangs, avec usage d’armes blanches. 27 parmi eux ont été placés en détention provisoire, contre huit placés sous contrôle judiciaire, et 21 cités à comparaître. La même période a, également, enregistré l’arrestation de 566 personnes, impliquées dans des affaires de port d’armes blanches , dont 42 placées en détention provisoire, 26 sous contrôle judiciaire, et 133 citées à comparaître, au moment ou 365 autres ont vu leurs dossiers transmis au parquet.