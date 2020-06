LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORET A ORAN : Un numéro vert disponible en H24 pour donner l’alerte

La Conservation des forêts de la wilaya d’Oran a mis à la disposition des citoyens un numéro vert (041 62 22 22 ) disponible en H24 afin de les aviser en cas d’incendies, des dangers et des agressions sur le patrimoine forestier. Cette institution a également mené des opérations de sensibilisation tout au long de l’année envers les citoyens, les enfants et les associations les interpellant sur l’impérative protection des forêts partant de leur importance environnementale et économique. La wilaya d’Oran avait enregistré, durant la saison écoulée, 25 incendies ayant détruit 121,29 ha dont 48 ha de forêts, 69 ha de broussailles et 4 ha d’herbes. Lors d’une réunion de présentation du plan de sécurité pour la saison estivale, le secrétaire générale de la wilaya a exhorté tous les intervenants dans l’exécution de ce plan à rationaliser l’utilisation des moyens et à coordonner leurs efforts de lutte contre les feux de forêt qui détruisent chaque année plusieurs centaines d’hectares de végétation et causent la destruction du patrimoine forestier et agricole. La Conservation des forêts a renforcé son réseau de surveillance par la mise en place de postes de vigie, d’équipes d’intervention, de véhicules tout-terrain équipés et de camions anti-incendie. La direction de la Protection civile a annoncé pour sa part la mobilisation de toutes ses unités mobiles d’intervention spécialisées dans la lutte contre les feux de forêt, notamment l'installation de 10 postes de vigie (poste de vigilance), 6 brigades d'intervention, 12 brigade mobiles. Durant ce mois de juin 3 feux se sont déclarés et 400 m² de forêts ont été détruits par les flammes dans la commune d'Arzew. Durant les 5 dernières années, les causes principales du déclenchement des incendies, sont dues, notamment à l'absence de l'application des mesures préventives de protection des terres agricoles, à l'absence de la distance de sécurité entre les routes et les terres agricoles, au manque des citernes d'eau de capacité suffisante pour maîtriser les débuts d'incendies. A Oran 92 points d'eau ont été recensés, en cas d'intervention.