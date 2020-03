LUTTE CONTRE LE VIRUS : Des aides médicales chinoises en route vers l’Algérie

Des aides chinoises contenant du matériel médical de soins et de protections contre la contamination du virus Covid-19 sont en cours d’acheminement de la chine vers l’Algérie. Selon une déclaration à la télévision publique ENTV, l’ambassadeur chinois en Algérie, Li Lianhe, a indiqué que «le gouvernement chinois et plusieurs Etat de la chine, ainsi que des hommes d’affaires chinois qui travaillent en Algérie ont préparé des aides pour l’Algérie.» L’aide contient : des masques, matériels médicaux, des kits de dépistage et des tenus de protections, ces équipements sont en route vers l’Algérie a-t-il ajouté. Selon, Lianhe, l’Algérie, «est un pays ami de la Chine et notre pays consacre un grand intérêt pour la coopération et l’aide de l’Algérie pour la lutte contre le virus du corona.»