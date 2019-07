LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE : Une année de prison ferme pour un dealer

Dans le cadre de la lutte contre le crime dans ses diverses formes, notamment le trafic de drogue, les éléments de la police judiciaire relevant de la 9eme sûreté urbaine sont parvenus à procéder à l’arrestation d’une personne impliquée dans une affaire de commercialisation de drogue et de psychotropes, en milieu des jeunes a t on apprit de source sécuritaire. Cette opération est intervenue suite à des informations reçues par les mêmes services indiquant qu'un individu, âgé de 21 ans , résident à Mostaganem , exerce dans la commercialisation de comprimés de psychotropes au niveau de son domicile. Un mandat de perquisition a été délivré par le procureur de la République prés le tribunal de Mostaganem pour que les policiers puissent opérer une opération de fouille du domicile du mis en cause, où ils ont découvert sous son lit 16 comprimés de psychotropes, 02 plaquettes de drogue de 2,48 grammes, en plus d'une somme d'argent de 10100 dinars. Il a été découvert également une arme blanche de type "sabre». Pour le délit de détention de psychotropes et drogues à des fins de consommation et commercialisation le suspect a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, où il a été condamné à un an de prison ferme assorti d’une amande de 20.000 dinars, a-t-on ajouté.