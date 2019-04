LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE : Un dealer écope d’un an de prison ferme

Dans le cadre de la lutte contre le crime dans ses diverses formes notamment le trafic de drogue, les éléments de la police judiciaire relevant de la brigade de recherche et d’intervention sont parvenus à l’arrestation d’une personne, recherchée et impliquée dans une affaire de commercialisation de drogue et de psychotropes a t on appris de source sécuritaire. Cette opération est intervenue suite à une ronde menée par les mêmes services à pied au niveau du centre-ville où leur attention fut attirée par la présence d’un suspect, lequel a tenté de s’infiltrer dans un magasin proche après avoir remarqué la présence des policiers sur les lieux , car ce dernier a manifesté une forte résistance lors de son arrestation qui après une fouille corporelle, il a été découvert en sa possession une quantité de drogue de 04 grammes de kif traité en préparation pour la commercialisation . Il s’est avéré également après avoir consulter les archives de sécurité locale, que le suspect faisait l’objet d’une recherche suite à un mandat d’arrêt pour une affaire de trafic de drogue et de psychotropes et association d’une bande criminelle organisée. Pour le délit de détention de psychotropes et drogues à des fins de consommation et commercialisation par le suspect, un dossier judiciaire a été établi à l’encontre de ce dernier suite auquel, il a été présenté devant le procureur de la république près le tribunal de Mostaganem, où il a reçu une peine d’un an de prison ferme assortie d’une amende de 50.000 dinars, a-t-on ajouté.