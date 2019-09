LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE : Saisie de plus de 7 kg de kif à Oran

Les éléments des brigades de recherches et d’investigations (BRI 1 et BRI 2), relevant de la sureté d’Oran, sont parvenus à l’issue de deux opérations distinctes à démanteler trois réseaux de trafic de drogue (commercialisation illicite de kif traité et de comprimés de psychotropes). Ces affaires de drogue ont impliqués 14 individus qui ont été arrêtés pour détention de drogue. La première affaire a été traitée par les agents de la BRI 1, qui ont saisi 7,2 kg de kif traité suite à l’exploitation d’informations relatives à la commercialisation de stupéfiants, selon un communiqué de la cellule d’information de la police nationale. Cette opération s’est soldée par l’arrestation de 3 individus, âgés de 19 à 21 ans, après l’extension de compétence au sein de l’une des wilayas de l’ouest , et la saisie de 7,2 kg de kif traité et 1400 comprimés de différentes marques, ainsi que 5 portables. Quant aux deux autres réseaux, les éléments de la BRI 2 ont arrêté 11 autres individus dans deux affaires. Dans la première, 7 éléments du réseau ont été pris en flagrant délit de vente à la place ‘’Hoche’’ d’une quantité de 138 unités de psychotropes. Quant à la seconde affaire, les policiers ont appréhendé 04 autres individus âgés de 21 à 27 ans au rond point de Maraval, détenant 486 comprimés de psychotropes. Cette lutte sans merci contre le trafic de drogue a permis de mettre la main sur 14 dealers et saisir 7,2 kg de traité et plus de 2000 comprimés de psychotropes.