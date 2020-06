LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE : Saisie de plus de 260 kg de kif dans plusieurs wilayas

Plus de 260 kilogrammes de kif traité ont été saisis vendredi dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et la Douane, ont intercepté, le 12 juin 2020, dans la commune de Djenine Bourezg à Naama (2ème Région Militaire), une importante quantité de kif traité s’élevant à 248,5 kilogrammes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont saisi 14 kilogrammes de la même substance à Ain Defla (1ère RM), Tlemcen (2ème RM) et Tébessa (5ème RM)", précise la même source. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie et la Sûreté nationales, "ont arrêté, lors d’opérations distinctes menées à Ouargla, Laghouat, Biskra (4ème RM), Oum El Bouaghi et Constantine (5ème RM), 11 personnes et saisi deux (2) camions, 6995 comprimés psychotropes, 1872 unités de différentes boissons et 34000 paquets de cigarettes, alors que des tentatives de contrebande de 7179 litres de carburants ont été déjouées à Souk-Ahras, Tébessa et El Tarf (5ème RM)".