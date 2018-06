LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE : Saisie de plus de 10 tonnes de kif en 4 mois !

Plus de 10 tonnes de kif traité et 300.000 comprimés psychotropes ont été saisis par les services de la Sûreté nationale durant les 4 premiers mois de l'année en cours, a indiqué mardi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Le bilan présenté par la police judiciaire relatif aux crimes de drogues fait état de la saisie, durant les 4 premiers mois de l'année en cours, de 10,794 tonnes de kif traité, 306 gr de cannabis, 17,05 gr d'héroïne, 695 gr de cocaïne et 305262 comprimés psychotropes. Les investigations menées dans ce contexte ont abouti à l'arrestation de 15.693 personnes impliquées dans des affaires relatives au trafic et à la consommation de drogue, ajoute la même source. Durant cette même période, 12.441 affaires ont été traitées, dont 1532 relatives à la contrebande et au trafic de kif traité, 1454 affaires relatives au trafic de psychotropes, 15 autres affaires relatives à la contrebande et au trafic de cocaïne et 7 affaires relatives à la contrebande et au trafic d'héroïne. Le bilan fait également état de 734 affaires relatives à la consommation de kif traité ainsi que 1931 affaires relatives à la consommation de psychotropes et 33 affaires relatives à la consommation de cocaïne et d'héroïne. Durant l'année 2017, les mêmes services avaient saisi plus de 6 tonnes de kif traité, 24 Kg de cannabis, 2 Kg de cocaïne et 670.000 comprimés psychotropes, a conclu le communiqué.