LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE : Saisie de 138 kg de kif à Bechar, Ain Temouchent et Ghazaouet

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a saisi, le 30 juillet 2018 en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale à Béchar (3ème région militaire), une quantité de kif traité s'élevant à (100) kilogrammes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-côtes ont intercepté, à Aïn Témouchent et Ghazaouet (2ème RM), un narcotrafiquant et (38,515) kilogrammes de kif traité. D'autre part, des Garde-côtes ont déjoué, à El-Kala (5ème région militaire), une tentative d'émigration clandestine de six (06) personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale.