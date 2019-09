LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE : Près de 20 kg de kif traité par l’ANP

L’avocat et militant des droits de l’Homme, Me Salah Dabouz, a été victime lundi 9 septembre, d’une agression à l’arme blanche dans la wilaya de Ghardaïa. C’est le militant Kacem Soufghalem qui l’a annoncé hier dans un post sur sa page Facebook. « Me Salah Dabouz est victime d’une agression à l’arme blanche au quartier chouahin à Ghardaïa, je viens de le transporter aux urgences », a-t-il écrit. L’avocat a été attaqué par des individus encagoulés, selon les propos de la victime rapportés par M. Soughalem. Fort heureusement, les blessures de Me Dabouz sont superficielles.